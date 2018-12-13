網路假訊息氾濫 羅秉成：平台業者自律了嗎？

2018-12-13 15:29

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院政務委員羅秉成今天向行政院長賴清德報告「防制假訊息危害專案報告」，羅秉成會後表示，「今天假訊息那麼氾濫，平台業者真的盡了自律責任了嗎？平台業者賺了這麼多的錢，用精準廣告方式，使用人民的個資，產生危害擴散，是不是也應該想些具體辦法跟大家合作來抑制？」。

據悉，有關政院是否修正「數位通訊傳播法」，增訂社群網路業者對假訊息24小時內須限時下架條款，因有爭議，政院最後並未納入。不過，社群網站平台業者近來反彈，反對政院再修數通法。

羅秉成說，政院這次沒有修正「數位通訊傳播法」，因政院的草案已在去年送立院審議，政院不會對還沒有通過的法律提修正案，現在也無此計畫，也不會去撤回數通法，數通法在這段期間有些被誤解，誤解的原因是在討論過程中關於平台的責任有若干建議與意見，但這些都是討論的議題，不是政策，更不是提案。

羅秉成說，政府不是在找敵人，不是在找媒體和平台業者的麻煩，大家有共同責任，行政院虛心接受平台業者的指教，今天假訊息那麼氾濫，平台業者真的盡自律責任了嗎？平台業者賺了這麼多的錢，用精準廣告方式、使用人民的個資，產生危害擴散，是否也應想些具體辦法跟大家合作來抑制。

羅秉成強調，他相信媒體和平台業者都討厭假訊息，真實和真相是媒體的靈魂，假訊息會傷害媒體公正性，大家都不喜歡，「若一直在意政府要管我，這無法解決問題，政府真的不想管，我今天開口要管言論自由就輸了，但是能不管嗎？能不規定嗎？」。

他認為，有組織有系統的假訊息攻擊，意在形塑假的公民社會，藉此傷害台灣的民主法治。要防制假訊息的危害，將從識假、破假、抑假、懲假等步驟著手，提升公民獨立判斷能力、推廣第三方查核機制、強化媒體平台協力抑制假訊息擴散，最後則是追究違法責任，仰賴公正獨立的司法審查。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/