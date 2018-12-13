嘆吳寶春掀統獨對立 星雲法師：我是「台灣中國人」

2018-12-13 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕最近麵包師傅吳寶春因為發聲明自稱「中國台灣」、支持「九二共識」，引來許多批評。佛光山開山宗長星雲法師也有感而發投書媒體，並表示他是「台灣中國人」。

星雲法師11日以「我是台灣中國人」為題投書《中國時報》，文中他談到吳寶春事件掀起統獨對立爭議。他表示他雖然生於中國，但民國38年就來台，已經在台灣住了60多年。但星雲法師也感嘆，60多年來台灣並未承認他是台灣人，反而他到美國、澳洲周遊世界弘法、短暫居住過的城市給了他「榮譽公民」，一直到這幾年，宜蘭市公所才賞賜給他「榮譽市民」的認可，他對此非常感謝。

星雲法師認為，台灣2300萬人最可貴的資產就是百姓的慷慨善良。不過每到選舉，都有少部分人強烈的意識形態讓族群分裂、社會對立衝突、選民與政黨交相指責。他感慨表示，在藍綠的政爭之下，台灣人的溫和有禮，可以在一夕之間蕩然無存。他希望台灣不要再有人我對立、不要只有藍綠卻沒有對錯是非善惡的觀念，「假如沒有了『中華民國』，我們的前途還能夠和平安寧嗎？」

星雲法師也說，他一生愛中國、愛台灣、愛中華文化，他與大家過去的祖先一樣，在怒海餘生中來到台灣，「惟願國泰民安，別無他求。」

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