被告沒請律師仍能看全部卷證 立院初審通過

2018-12-13 15:21

〔記者謝君臨／台北報導〕現行刑事訴訟法規定，刑事審判被告如無律師辯護，僅能付費檢閱筆錄影本，無法檢閱全部證物，對此，大法官宣告違憲，強調就算被告無律師辯護，仍應確保被公平審判的權利；立法院司法法制委員會今初審通過刑訴法33條修正草案，未來被告就算沒請律師，也能付費檢閱全部卷宗及證物影本。本案須送黨團協商。

司委會初審通過刑訴法33條修正動議，被告除了可以付費檢閱全部卷宗及證物影本，還可在法院確保卷宗及證物的安全前提之下，檢閱正本，但非屬被告有效行使防禦權的必要者，法院可以限制，不過，被告仍得提起抗告；另，持有卷宗及證物內容者，不得就該內容為散布、公開播送，或非正當目的使用。

司委會另通過兩項臨時提案，第一項提案源於某檢察官於辦案期間，逕予扣押律師當庭手寫筆記，律師二度聲請發還均遭駁回。對此，監察委員調查後認為，本案檢察官僅因覺得先前同案「其他被告」的答辯內容奇怪，即以涉及偵查不公開為由，扣押律師札記，顯然違反大法官釋字654號解釋精神等。

對此，監委調查報告指出，現行法規對於檢察官以違反偵查不公開為由而限制、禁止辯護人札記之相關要件與程序，皆未盡明確。有鑑於此，召委、民進黨立委周春米等人遂提案，要求司法院及法務部依照監院調查報告意旨，研擬修正相關法規，於3個月內向司委會提出書面報告。

第二項提案則是，司法院應就各級法院分案規則予以檢討，並研議是否就部分一般性、抽象性規則予以法制化。於下會期說明立法計畫時併同說明。

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