李進勇辭謝雲縣府同仁 盼台西綠能專區一棒接一棒

2018-12-13 14:34

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣長李進勇今天主持任內最後一次主管會報，在開會之前，趁機向縣府各局處長團隊致意，感謝4年來大家的努力；會後帶領副縣長丁彥哲、秘書長黃玉霜至府內向所有局處科室同仁致謝並道別；他也表示，台西綠能專區是改變雲林產業結構的工程，能帶動產業轉型及提升雲林的競爭力，具相當大的潛力，希望能一棒接一棒，不要因縣府首長異人而產生挫折變化。

縣府3長今早至縣府各局處室向同仁表達感謝之意，不少員工對李進勇送上鮮花，表達不捨；李進勇表示，4年來縣府團隊除了成功舉辦2017台灣燈會，更在綠能、農業、教育、社會福利、防疫、災害應變、公共工程等領域交出漂亮的成績單，過去因有全體同仁盡心的打拚及努力，為雲林縣政的推動打造優良成效，也同時留下了許多美好的回憶。

李進勇最後以聖經中帖薩隆尼迦前書第5章所提「要常常喜樂，不住的禱告，凡事謝恩。」做為臨別的贈言，更勉勵同仁們全力以赴、持續為縣政事務的推動努力。

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