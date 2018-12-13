賴揆指示做人民對台灣媒體信任度民調 無涉換照考核

2018-12-13 13:30

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會今天討論針對假訊息的修法，政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）會中建議政府參考歐盟的做法，做「人民對媒體信任度」的民調，主持院會的行政院長賴清德當場裁示請通傳會負責，讓部會能依調查結果進行後續政策擬定。

媒體詢問，有關政府進行國內民眾對台灣媒體信任度民調，是否會做為包括未來電視台換證照的考核標準，Kolas則說，不是這樣的，像歐盟是做普查資料的建立，不是為了要查核媒體並予以排名，只是歐盟各國的國民經常使用的媒體有哪些調查，而我們政府做這樣的民調並不是要做電視台證照的考核。

Kolas 說，歐盟在今年2月用2天時間打了2萬多通電話，對歐盟各國閱聽眾進行民調，調查內容是針對大家習慣使用的媒體，例如是對電視或廣播的信賴度比較高，還是線上新聞信賴度比較高等進行普查。

Kolas 說，她在會中提議做「人民對媒體信任度」的民調，賴院長裁示請通傳會針對台灣人民使用媒體的習慣與信賴程度進行相關調查，做為普查基礎的資料，也做為後續相關部會政策繼續往前推論或訂定政策的參考。

至於何時要做民調，Kolas 說，這要等與通傳會討論後，才有比較詳細的研究計畫。

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