指「北市選務工作五大違法」丁守中：作為選舉無效官司證據

2018-12-13 13:34

〔記者楊心慧／台北報導〕台北地院今（13日）上午公布台北市長選舉驗票結果，國民黨台北市長候選人丁守中也立刻開記者會，也提出「台北市選務工作五大違法事例」，並表示法院公布的結果和原本想的差不多，但驗票中發現了不少選務瑕疵，未來打選舉無效官司時可作為主要攻防證據。

丁陣營提的「台北市選務工作五大違法事例」，包含數千個領票只按壓指紋卻沒有兩位以上見證人蓋章、灌票疑雲層出不窮、選舉人名冊的領票數與實際投票數不相符、裝選票的信封未彌，以及選舉人名冊簽英文領票、簽姓領票、甚至用主任管理員蓋章領票等。

丁陣營律師葉慶元表示，選務瑕疵包括「按指印領票」沒有投開票所管理人、監察人蓋章確認，這種沒經過選監人員認證的票數超過上萬票，基本上已違反了法律基本程序，而選票到底是否為選民自己領取，還須進一步查證，在後續的訴訟會請法院釐清。

丁守中說，這些情形對於選票影響非常大，遠超過選票輸贏的數字，這對打官司很有幫助，花了龐大的經費，加上律師費，事實上就是求證據，這部分的證據將在選舉無效官司作為主要攻防。

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