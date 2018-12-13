誰摔死了李新？人渣文本：政治圈都覺得這什麼鬼東西

已故台北市議員李新的女友郭新政到台北地檢署按鈴控告前立委羅淑蕾誹謗。（資料圖）

已故台北市議員李新的女友郭新政到台北地檢署按鈴控告前立委羅淑蕾誹謗。（資料圖）

2018-12-13 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕「誰摔死了李新」完整版影片至今已累計596萬次觀看，許多民眾疑惑為何新聞不多加報導，以及為何司法仍不介入調查。對此，知名政治評論員「人渣文本」周偉航今（13）日表示，這支影片「跟玫瑰瞳鈴眼完全是同等級的」，政治圈裡幾乎所有人都覺得這是什麼「鬼東西」，根本完全不相信。

周偉航表示，這個案子不是大家不辦，而是大家看了都不相信，內容跟玫瑰瞳鈴眼完全是同等級的。「第一，一面之辭。第二，關大家屁事，家屬有意見就去告，就這麼簡單」。

周偉航說，很多人看了影片後在想，為什麼這麼重要的東西不報，但他反而好奇，為什麼看到這樣子的東西後，會去相信它的內容是真的。「我可以很肯定的告訴你，政治圈裡幾乎所有人，看了都覺得這什麼鬼東西」、「不是大家不辦，而是大家看了都不相信」。

周偉航表示，政治圈反而很好奇為何一般百姓會相信這部影片，為什麼認為這很重要、這是真的，「為什麼啊，因為你對國民黨、羅淑蕾的刻板印象」、「雖然我們也不喜歡羅淑蕾，我們也知道一些你們不知道的事情，我們也不喜歡這些咖，可是這個東西的信效度爆低啊，為什麼你會相信？」

周偉航說，幾乎所有政治人物都被問，不管藍綠白，被問說為什麼不辦，「我們才想問說你們為什麼會相信」、「因為拍得很好嗎？那是不是代表以後我們拍得很好的東西，百姓就會相信？」、「我們真的超級納悶的」。

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