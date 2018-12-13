誰摔死了李新？人渣文本：政治圈都覺得這什麼鬼東西

2018-12-13 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕「誰摔死了李新」完整版影片至今已累計596萬次觀看，許多民眾疑惑為何新聞不多加報導，以及為何司法仍不介入調查。對此，知名政治評論員「人渣文本」周偉航今（13）日表示，這支影片「跟玫瑰瞳鈴眼完全是同等級的」，政治圈裡幾乎所有人都覺得這是什麼「鬼東西」，根本完全不相信。

周偉航表示，這個案子不是大家不辦，而是大家看了都不相信，內容跟玫瑰瞳鈴眼完全是同等級的。「第一，一面之辭。第二，關大家屁事，家屬有意見就去告，就這麼簡單」。

周偉航說，很多人看了影片後在想，為什麼這麼重要的東西不報，但他反而好奇，為什麼看到這樣子的東西後，會去相信它的內容是真的。「我可以很肯定的告訴你，政治圈裡幾乎所有人，看了都覺得這什麼鬼東西」、「不是大家不辦，而是大家看了都不相信」。

周偉航表示，政治圈反而很好奇為何一般百姓會相信這部影片，為什麼認為這很重要、這是真的，「為什麼啊，因為你對國民黨、羅淑蕾的刻板印象」、「雖然我們也不喜歡羅淑蕾，我們也知道一些你們不知道的事情，我們也不喜歡這些咖，可是這個東西的信效度爆低啊，為什麼你會相信？」

周偉航說，幾乎所有政治人物都被問，不管藍綠白，被問說為什麼不辦，「我們才想問說你們為什麼會相信」、「因為拍得很好嗎？那是不是代表以後我們拍得很好的東西，百姓就會相信？」、「我們真的超級納悶的」。

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