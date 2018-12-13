選區變更案年底前若未通過 中選會：由行政立法院長協商

2018-12-13 13:38

〔記者黃欣柏／台北報導〕根據中央選舉委員會提案，台南市及新竹縣擬於下屆立法委員選舉時各增加1席，高雄市及屏東縣則各減少1席。對此，出身高雄的國民黨立委黃昭順今在立法院內政委員會上表示，本屆內政委員會正好是由她與民進黨立委管碧玲兩人擔任召委，「這個案子怎麼樣都不會排上去（指排入議程），因為你們要讓高雄少1席」，她並強調另一案（指第4屆複數選區算法）的政治盤算及爭議都較少，質疑中選會是受行政院長賴清德「指揮」才提出本案。

對於黃的質疑，中選會代理主委陳朝建回應：「不會有任何政治壓力！」並強調調整選區是為了顧及對弱勢者的保障；管碧玲對此則表示，她要對黃昭順稱本案是「賴清德的案子」聲明不同意。

黃昭順進一步追問，中選會屢屢聲稱「票票等值」，但如果依此提案算法，屏東縣將剩下2席立委，每40幾萬人才產生1席，根本沒有票票等值，而高雄就更慘，管碧玲的選區將被「大卸三塊」，未來如果內政委員會不排案審議，本案要如何處理？

對此，陳朝建表示，中選會依規定在5月31日提出建議方案給立法院，如果立法院無法在年底前同意，就得交由行政院長與立法院長協商；對於黃昭順主張把選區劃分回歸「修憲」，陳則表示尊重委員與各界聲音。

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