國民黨請老鳥議員傳經驗 安排青年進地方政府工作

2018-12-13 12:51

〔記者施曉光／台北報導〕直轄市、縣市議員將在本月25日宣誓就職，國民黨青年發展委員會為協助新世代的議會生力軍，今天在黨中央舉辦「一日交流研習營」，安排老鳥議員傳授經驗，希望藉此讓這些新科地方議員順利進入狀況，發揮藍軍戰力。

國民黨今年九合一選舉總共提名68名40歲以下直轄市、縣市議員候選人，結果當選了57位，當選率近8成4，青發會今天邀集這些新科議員參加「一日交流研習營」，傳授包括預算書與質詢、議事規則與議會生態、新媒體運用等三項課程，由新北市議員陳明文、台北市議員戴錫欽擔任講師，另外還請青發會榮譽主委、立委蔣萬安主持「課後座談與心得分享」。

此外，為了協助藍色執政的直轄市、縣市政府推動政務，並提供黨內年輕人培養公務經驗的機會，國民黨中央最近也針對近年歷次訓練營隊以及各地方黨部推薦人才，整理出第一階段的91人推薦名單，要提供給15位直轄市、縣市長當選人選用。

黨內人士指出，這項安排主要是依據當初黨內提名初選公約中明定，所有直轄市、縣市長當選人都要允諾聘任至少兩位黨部推薦的青年人擔任幕僚或機要人員。

黨內人士表示，這些被推薦者都是對從事政治工作有興趣，並且願意擔任專職政治幕僚或機要的黨內青年人才，而且是國民黨未來發展的儲備人才，希望藉由安排從事公部門的工作後，培養經驗，並替未來參選公職之路提供養份。

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