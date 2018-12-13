蔡柯會下午登場全程開放 柯Ｐ：減少爭議就好

2018-12-13 12:24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「蔡柯會」今下午2點在北門登場，台北市長柯文哲上午受訪被問及「總統蔡英文釋出的善意夠了嗎？」他對此不置可否表示，公事公辦就好，如果把人民福祉當座第一優先，中央跟地方也不會有什麼衝突。至於為何全程開放，他則説：「唉唷，減少爭議就好」。

柯文哲上午出席活動後接受媒體聯訪，由於柯文哲今天還特地穿上較為正式的西裝外套，媒體問他是否為下午的「蔡柯會」做準備，他笑說出門前本來要穿白色夾克，結果妻子陳佩琪說「不行，今天要跟總統見面」，要他換穿這件。

對於「柯蔡會」內容，柯表示就是談市政，整理了一些需要中央幫忙的議題拿出來講。柯也強調，也沒有和解不和解，公事公辦就好，他還是那句話，「如果把人民的福祉當作第一優先，中央跟地方也不會有什麼衝突」。

柯說，想一想，不僅適用在兩岸，也是用國內各政黨，還有中央跟地方的關係，總之，「把人民福祉當作重要的事，該做就做，這樣就好，想那麼多幹嘛！」至於全程開放，是秉持「開放政府、全民參與、公開透明」的政治主張，「唉唷，減少爭議就好了啦！」

聽聞「柯黑大魔王」民進黨北市議員王世堅酸他，選北門因為是過去四年唯一政績，柯文哲僅臉色一沉丟下一句「不要在我面前提這個人。」

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