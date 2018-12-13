假訊息修法提高罰鍰 賴揆拍板：多頭並進補不足

2018-12-13 12:12

〔記者李欣芳／台北報導〕今年九合一選舉網路假訊息滿天飛，行政院長賴清德今天上午主持院會拍板規範假訊息一系列等多項修法，包括修正「災害防救法」，對於散布災害不實資訊，造成危害甚至傷亡，最高可處無期徒刑，或者相關修法提高罰鍰。賴揆表示，第一波修法的檢討作為，以全面修法、多頭並進方式，填補現行法制規範的不足之處，請各部會持續盤點檢討，以期完善防護機制。

至於是否修正「數位通訊傳播法」，社群網路業者對假訊息限時下架條款，因有爭議，政院最後並未納入。

賴揆在院會聽取政委羅秉成的「防制假訊息危害專案」報告後表示，今年發生多起因假訊息而引發的紛擾事件，不僅危害社會秩序、影響社會安定，甚至對國家安全帶來衝擊。例如，今年6月，有人用一張11年前的相片誤導社會大眾香蕉被大量棄置，不僅對農產品交易市場帶來負面影響、傷害了辛苦的農民，也抵銷了政府為平抑價格所做的努力；9月燕子颱風襲擊日本關西後，一則假訊息讓我國駐外館處飽受批評，最終竟造成一位外交官選擇輕生的悲劇。

他說，假訊息蓄意形塑「假的公民社會」，企圖傷害正常的民主秩序，各政府機關均有責任加以即時查證澄清，而這次政府推動修法工作則是在兼顧言論自由與社會秩序的前提下，以更有效、快速的因應能力，啟動自我防禦工程，推行相關法制規範，致力打擊假訊息的危害；我也籲請國人及平台業者都能一起努力，共同協力防制假訊息，確保公共利益，鞏固台灣的民主制度。

賴揆表示，過去傳統新聞媒體要求平衡報導，但在新媒體及自媒體盛行的情形下，已失去以前標準。因此，未來要進行更多溝通，能與媒體及平台業者成為夥伴關係，持續加強與媒體、平台業者甚至社會上有不同意見者溝通說明，避免誤會持續擴大。有關平台業者協力義務，必要時也要清楚說明，並未課與其查證責任，判定是否為假訊息是由法院作最後決定，不是平台業者。這部分必須讓外界知道，降低彼此誤解。

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