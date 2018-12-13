驗票輸更多！丁陣營批柯市府重大違法瑕疵 爭議票1800多張

2018-12-13 12:02

〔記者楊心慧／台北報導〕台北地院今（13日）上午公布台北市長選戰驗票結果，原本國民黨台北市長候選人丁守中以3254票之差落敗，未料驗票完後，台北市長柯文哲多贏了313票。丁守中表示，驗票過程中清楚顯示選舉的重大瑕疵，雖然花了龐大經費驗票，但蒐集了不少證據。丁陣營律師葉慶元表示，爭議票高達1800多票，選舉顯示柯市府有重大違法瑕疵，是否達到重新選舉的門檻，將交由法院審理。

丁守中上午開記者會表示，法院公布的結果和原本想的沒差太多，但驗票過程中清楚顯示有數千張選票的領取都未經過合法程序，印證投票中存在非法領票的情形，雖然花了龐大經費驗票，但蒐集了不少證據，未來將作為訴訟主要攻防。

丁守中表示，無論是重新計票還是提選舉無效訴訟，皆是為確保選舉制度公正，並非他個人的成敗，這次選舉中央選委會、台北市選委會將公投綁大選，事前卻未妥善規劃，造成大排長龍，事發後也不進行應變措施，不少選民因此放棄投票，嚴重侵害選民投票權，進而影響選舉結果。

丁陣營律師葉慶元表示，驗票發現不少選務瑕疵，包括「按指印領票」沒有投開票所管理人、監察人蓋章確認，這種沒經過選監人員認證的票數超過上萬票，基本上已違反了法律基本程序，而選票到底是否為選民自己領取，還須進一步查證，再後續的訴訟會請法院釐清。

葉慶元進一步指出，這次經過雙方律師攻防也發現，有1800多張的爭議票，事實上媒體也有發現部分的投開票所，有超過百張票數不實的狀況，都顯示了這次選務有重大瑕疵，更大的問題是台北市選委會並沒有依照中央指示，在下午4點投票截止時間時，派選監人員站在排隊隊伍後方，確保4點以後到場的選民不能投票，而4點後媒體已報導開票過程，也看到姚文智落後的情況，卻一邊開票一邊投票，足以影響投票結果，這次重新計票的過程，證明柯文哲市府所主導的選務，有重大瑕疵，至於是否達到重新選舉的門檻，將交由法院後續審理。

律師莫詒文表示，驗票中有不少證據，需待法庭檢視選舉過程中是否有重大違法瑕疵，公布爭議票只是一部分，後面還有更重大階段正要展開，選舉無效之訴才是最重要的核心。

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