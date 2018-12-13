呼籲民進黨「認賠殺出」 柯P：就讓管中閔上任吧

2018-12-13 11:54

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台大校長懸缺近一年，爭議至今未解，台大自主聯盟再度發起「還我校長－台灣教育不能等」運動。台北市長柯文哲今受訪對此直言，身為台大醫學院外科教授，他呼籲民進黨不要再搞下去了，就認賠殺出了，管中閔只是個愛喝紅酒的老文青，台大沒有誰當校長就天崩地裂，沒那麼嚴重，就讓管中閔上任算了。

台大今年初遴選出財金系教授管中閔為新任校長，但聘任案遭教育部認定有程序瑕疵，要求重啟遴選，目前走向行政訴願程序。台大自主聯盟昨舉行「還我校長－台灣教育不能等」記者會，呼籲教育部應盡快落實大學自主，還給台大新校長。教育部昨對此表示，將檢討大學遴選制度，並靜待訴願結果。

柯文哲上午出席中華郵政活動後接受媒體聯訪被問及看法，他首先強調以下發言不是站在台北市長角度，而是以台大醫學院外科教授身份。

柯表示，當時事情一發生，他就已經講了，給管中閔當有些爭議，但不給他當，併發症更高，所以算了，就給他當阿，「這是我第一次發言，我常發現我第一次發言最準」後來教育部就把它取消，他重提自己當時反應是「這哪個白痴做的決定」。

柯認為，到到現在為止，這兩句話還是適用，他是台大醫學院的外科教授，台大作為台灣最重要的學府，卻一年半沒有校長，呼籲民進黨政府不要再搞下去了，就認賠殺出了，對國家傷害太大了。

柯並說，「其實管中閔還好啦，他只是個愛喝紅酒的老文青，台大沒有那麼說誰當校長就天崩地裂，沒那麼嚴重」。

所以問他意見的話，柯表示他第一次跟現在的發言還是一樣，給管中閔當有些爭議，但不給他當，併發症更高，所以作為外科醫生，還是務實處理，「關於台大校長，我態度很清楚是『認賠殺出」』，就讓管中閔上任算了。」

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