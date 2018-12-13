挺台！美英法及4友邦面洽INTEPROL秘書長 獲肯定回應

2018-12-13 12:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國盼以觀察員身分參與國際刑警組織（INTERPOL）大會。外交部今天表示，美國、英國與法國以及宏都拉斯、巴拉圭、貝里斯、索羅門群島等4個友邦在今年會議期間都為我面洽INTERPOL秘書長史托克（Jürgen Stock），也有11個友邦分別致函給秘書長，為我表達訴求，也獲得秘書長肯定回應；外交部將繼續累積支持動能推案。

第87屆INTERPOL大會已於11月21日閉幕。外交部今天表示，台灣欲參與INTERPOL，今年獲得友邦及理念相近國家在會前及會中以各種方式表達支持，國際媒體也大幅報導，充分展現國際社會認同我參與INTERPOL的正當性及必要性。

外交部國組司參事王志發今天出席例會說明，今年共有貝里斯、宏都拉斯、尼加拉瓜、索羅門群島、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、史瓦帝尼、巴拉圭、海地及馬紹爾群島共11個友邦。分別為我致函INTERPOL秘書長史托克，也有友邦在大會期間為我執言，宏都拉斯、巴拉圭、貝里斯與索羅門代表則面洽INTERPOL秘書長，堅定表達對我訴求的支持。

美、英、法、德、義大利等友我國家的行政及立法部門，也公開表示支持我參與INTERPOL。王志發今天回答提問時並說，英美法三國更在會議期間為我面洽秘書長，代為表達訴求。據悉，秘書長以「yes」一字回應。除此之外，我方也進洽日本、澳洲、馬來西亞與韓國等國家，王志發說，韓國籍的INTERPOL主席金鍾陽本身也願意協助，讓台灣有發聲機會，「這是積極的訊號」，不過也表示此案仍由秘書處主責，

王志發說，就像金鍾陽在開幕致詞表示，INTERPOL致力於建立全球連結，資訊時代增進全球警察合作唯一之道就是合作。而今年我案獲得相當多的國際支持及關注，顯示國際社會已重視台灣未獲納入INTERPOL，可能造成全球打擊犯罪體系之缺口及漏洞。

王志發說，作為國際社會負責任之一員，台灣有意願也有能力與全球警察機關合作，將持續累積支持動能，與內政部警政署合作，在政治現實上進一步研擬推案。外交部也呼籲INTERPOL儘速摒除政治干擾，基於全球警察合作的專業考量，早日就台灣參與做成務實可行的安排。

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