傳陳其邁參選黨主席 綠委：正義溫暖的陽光能讓寒流退去

2018-12-13 11:33

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨主席補選明將截止登記，到目前為止都沒有人正式登記參選。昨深夜傳出參選高雄市長落敗的前立委陳其邁確實有在思考參選黨主席。民進黨立委許智傑今受訪時說，這次選舉遇到「寒（韓）流」，民進黨還是需要正義溫暖的陽光，讓寒流退去，這陣子陳其邁的表現很自在溫暖，他認為能夠出來擔當重任。

民進黨九合一敗選後，總統蔡英文依慣例辭黨魁以示負責，黨內日前傳出中生代接棒聲浪，不過原表明「無規劃，但願承擔」的台中市長林佳龍，11日已在臉書表明「成功不必在我」，其他被點名的人選，包含桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌都表示沒意願。立法院副院長蔡其昌推薦的文化部長鄭麗君在私下探詢各方意見後，也決定不參選。

陳其邁昨深夜透過line群組發文，作為黨的一份子、不管任何時候、任何工作都會盡心盡力協助。

民進黨立委趙天麟今受訪時說，鄭麗君、林佳龍都是黨主席的好人選，但在他心中，「陳其邁是最好的人選」，因為有府院黨經驗，可負責調和鼎鼐。但他也強調，人選無論如何底定後，要展現中生代大開大闔、沒有框架的展現，讓民進黨更接地氣，才有意義。民進黨立委許智傑則說，他樂觀其成，敗選後休息好幾天了，可以出來開始為黨工作了。

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