臉色鐵青！批柯市府重大違法 丁守中絕口不提退出政壇

2018-12-13 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕今（13）早台北地院公布驗票結果，台北市長柯文哲為580663票、國民黨落選人丁守中為577096票，兩人票數差距擴大至3567。對此，丁守中陣營召開記者會表示，驗票證明了柯文哲市府主導的選務有重大違法瑕疵，但對於丁守中過去發下豪語稱第二名就退出政壇，則完全沒有進一步表示。

由於民進黨落選人姚文智曾說選第三名就退出政壇，對此丁守中4月22日於臉書發下豪語：「我若初選勝出後參選台北市長，只要第二名，就永遠退出政壇，丁守中說到做到，在這裏就宣誓，根本不用去保安宮。」

而丁守中於上午11點30分左右召開記者會，表示此次驗票結果與預期沒有差別，但印證許多民眾檢舉的嚴重事實，例如有太多人只蓋手印，卻沒有選監人員的蓋章，或用英文、綽號來簽名，甚至還出現重複領票的狀況，以及相關選票沒有彌封、沒有蓋騎縫章，這些對打選舉無效官司有很大的幫助。而相關事實法院已經存證，留待打選舉無效官司時作攻防。

除此之外，丁守中認為票匭太少，很多人排隊排太久就走了，這是以技術性問題干預投票人權利。而這次選舉存在許許多多非法情形，對於選票的影響很大，意義超過輸贏。「我們花這麼龐大的經費以及律師費，就是為了求取證據，印證選民陳情的事實」。

而丁守中陣營律師葉慶元也說重話：「這次重新計票的過程，證明了柯文哲市府主導的選務有重大違法瑕疵」，至於違法瑕疵的結果，是否達到重新選舉的門檻，就交由法院作後續的判斷。

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