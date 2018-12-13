林美珠悄接台灣金聯董座 江啟臣：吳音寧的教訓還不夠？

2018-12-13 11:20

［記者陳昀／台北報導］今年2月因病請辭的前勞動部長林美珠，昨天悄悄復出接任台灣金聯資產管理公司董事長，財政部及台灣金聯事前均未對外宣布，對此國民黨立委江啟臣今天在立院受訪時炮轟蔡政府「吳音寧的教訓還不夠嗎？」再這樣下去，2020會提早結束，民進黨立委林俊憲則說，任用部長級董座代表對這個職務的重視，不用往負面聯想，

江啟臣指出，台灣金聯董座是個相當重要的職務，必須處理很多不良債權，林美珠要爭取職務可以光明正大，開出政見展現自己的專業、經驗與能力，否則就是會被認為是酬庸。

江啟臣批評，蔡政府在人事任用上會被質疑，都是因為沒有專業又靠裙帶關係，才會讓民眾不服，顯然蔡政府在九合一選舉還沒學到教訓，若再這樣用人，2020選舉會提早結束。

林俊憲認為，林美珠曾擔任部長，能力、資歷都沒問題，任用部長級董座也代表對這個職務的重視，薪資更是照規定，不需要往負面聯想，如果找一個完全不認識、不清楚專業的人，才應該擔憂。

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