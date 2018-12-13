1800多張爭議票！北院：只能對驗票結果作訴訟攻防

2018-12-13 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院今（13）日公布台北市長選戰驗票結果，台北市長柯文哲與國民黨落選人丁守中的差距擴大至3567票，等於提起驗票的丁守中還多輸了313票。丁守中於11日提出選舉無效訴訟，北院也強調，候選人只能就驗票中蒐集到的資訊，作為訴訟上攻防的資料。

台北地方法院行政庭長黃柄縉於記者會上表示，昨日已就選舉無效訴訟公開抽籤，依選罷法規定，既然已經重新計票，將來不管提起任何訴訟，不會再重新啟動驗票程序，丁守中只能就驗票中蒐集到的資訊，作為訴訟上攻防的資料。

面對媒體提問爭議票的相關問題，黃柄縉也透露，爭議票依法不用公開，但這是大家關心的部分，「我不能講很準確的數字啦，坦白說這次兩造有爭議的票數，大概是1800多票，但在經過確認後，已經成為這次驗票結果中各候選人的有效票或是無效票。」

至於選務人員有沒有疏失，黃柄縉表示公部門無法直接作認定，只看到票據上面可能是有些差別，若是各候選人或其他單位有疑慮再來啟動程序，北院不會有主動行為。

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