賴士葆要求凍結山手線預算 跟莊瑞雄起口角

2018-12-13 10:52

［記者陳昀／台北報導］立法院財政委員會今天上午審查中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案，其中交通部台灣鐵路管理局編列11.9億元，推動台鐵成功追分段雙軌化工程，被國民黨立委賴士葆等人以地方首長更換為由，要求凍結1成預算，鄰座的民進黨立委莊瑞雄見狀痛罵他亂喊，「刪我屏東的，刪什麼刪」，兩人一度爭執。

成功追分雙軌化工程屬山手線一環，去年已動工，後續推動的甲后鐵路串聯、海線鐵路高架化、山線高架延伸烏日等分段計畫也已納入前瞻。

「我不在乎誰當市長！」賴士葆指出，前瞻計畫經費都是向子孫借錢，能少花就少花，大選後地方首長更換，這項經費根本應該全數保留，在台鐵局官員爭取下，賴士葆改口說凍結10％，應提專案報告並與地方首長確認後始得動支。

坐在賴士葆旁邊的莊瑞雄則大喊，賴士葆都亂喊，不用理會他，「你自己要不到，刪我屏東的刪什麼啦！亂喊！」賴士葆也大為光火，回嗆：「我要什麼要不到，你說啊！」兩人氣氛一度僵持，最後在召委王榮璋打圓場下落幕，決定凍結10％，書面報告後始得動支。

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