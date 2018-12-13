疑遭中國施加影響 美智庫點名聯合報系旗下媒體

2018-12-13 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國著名智庫史丹佛大學「胡佛研究所」（Hoover Institution）於11月29日發表重量級報告，警告中國正在對美國進行全面滲透，並提及中國對美國境內中文媒體的控制。值得注意的是，報告點名了台灣聯合報系旗下的《世界日報》，稱其報導在近年來「更加親中」，可能與該報在台灣的老闆有興趣在中國發展業務有關。

胡佛研究所上月發布213頁的重量級報告「中國影響與美國利益：提高建設性警惕」（Chinese Influence & American Interests: Promoting Constructive Vigilance），內容提及中國對美國境內的中文媒體進行滲透和控制，並將中國的控制手段歸納為三類：第一，加強國有媒體在美國的規模；第二，以全資或擁有主要股份的形式直接控制；第三，利用媒體在中國的商業利益來影響其獨立性。其中，報告就點名了台灣聯合報系旗下的《世界日報》。

胡佛報告：世界日報近年報導「更加親中」

第87頁指出，多年來，《世界日報》是一家一直在美國為台灣移民提供服務的中文報紙，也是台灣最具影響力的報業公司聯合報（UDN）所擁有的六家報紙之一；文中指出，《世界日報》過去在美國華人社區的新聞報導佔主導地位，並傳遞中國國民黨的聲音。

報告稱，與中共直接控制的中文媒體不同，《世界日報》會報導如諾貝爾和平獎得主劉曉波等中國人權人士被迫害致死的新聞，「但該報的報導近年來已發生變化，在各個領域變得更加親中」，像是中國的南海軍事化，以及中國和台灣、香港之間的關係。

胡佛報告：或與該報老闆有興趣發展中國業務有關

文中引述《世界日報》的消息人士表示，該報在台灣的老闆有興趣在中國發展業務，或許能解釋為何《世界日報》的編輯立場發生演變；報告也引述《世界日報》競爭對手《僑報》總裁游江2015年的文章說，《世界日報》對中國的報導不再是完全的負面消息。

報告稱，《世界日報》的內部消息人士透露，中國駐紐約和舊金山的領事館皆曾向《世界日報》的當地辦事處施壓，要求該報不要刊登與法輪功有關的廣告。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/