羅文嘉點名立委補選找他 周奕成：若選只選這一次！

2018-12-13 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕立委補選登記將至，對於台北市士林大同區立委補選由誰參戰，前立委羅文嘉建議民進黨，三顧茅廬學運世代代表人物周奕成。

羅文嘉日前在臉書表示，北市士林大同區的立委補選「三顧茅廬去找周奕成吧！」他稱讚周的學識、專業充足，曾參加學運，也曾在民進黨黨中央與政府服務，這些年則浸淫大稻埕街區文化產業復興工程，「是著著實實接地氣的創新者，既非附庸風雅的文青，也非欠缺思考深度的酸民憤青」。

周奕成今天在臉書回應了，他說「為自己，我沒有意願。為台灣，我願意」。周奕成用提早退休的球員比喻自己和羅文嘉，「球魂和球技還在，但心早已不在那競賽場」，然而在羅文嘉力薦下，周奕成表示，他珍惜現在的生活，但若台灣民主崩壞，「過著這樣的小日子也沒什麼開心的」。

因此他願意做對台灣有幫助的事，「士林大同是我求學成長創業居住的地方，我熟悉熱愛這地方。我了解地方需求。我相信地方也會接受我。」周奕成強調，自己本來就無意從政，「假使參選，我會立刻宣布只選這一次，2020一定不選。讓各黨派想要參選的人可以去佈局」。

但周奕成也說，前提是民進黨要能了解他們的用心，他們一如在外創業的叛逆子，「想要回去幫忙振興家業。但要他們接受才行」。

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