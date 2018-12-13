二度被擊潰！驗票結果出爐 丁守中多輸313票

2018-12-13 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕經過10天的驗票程序，總計動員上百名法官、書記官、律師與選務人員，終於於昨（12）日驗完北市1563個投開票所。今（13）早台北地院公布驗票結果，台北市長柯文哲為580663票、國民黨落選人丁守中為577096票，兩人票數差距擴大至3567，柯文哲多贏了313票，丁守中再度「被擊潰」。

台北地方法院行政庭長黃柄縉於記者會上公布票數，未領票數為77萬6650票；有效票的部分，1號吳蕚洋為5611、2號丁守中為577096、3號姚文智為244342、4號柯文哲為580663、5號李錫錕為6158；無效票共13355票。

根據驗票結果，所有候選人的有效票數，都比台北市選委會公布的原始票數還少，已備受關注的2號與4號候選人為例，丁守中的原始有效票577566，柯文哲為580820，兩人分別減少了470票與157票，，今日會將驗票結果以公文通知所有當事人。

黃柄縉也指出，之所以到今天才公布驗票結果，是因為要彙整數字，依法不能有任何的錯誤，因此合議庭這兩天花了相當多的時間，將所有筆錄與資料做比對。除此之外，空白票也在這次驗票範圍內，因此總驗票數高達216萬多。

丁守中4月22日臉書貼文中曾寫下「我若初選勝出後參選台北市長，只要第二名，就永遠退出政壇，丁守中說到做到，在這裡就宣誓，根本不用去保安宮」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/