姚人多突向柯文哲道歉 友人透露原因...

2018-12-13 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文的前文膽、海基會副董事長兼秘書長姚人多，昨天突在臉書向台北市長柯文哲與柯的妻子陳佩琪致歉，並喊話，「台灣需要你，台灣的局勢很艱難，請你務必站在台灣人這邊。我已經離開團隊，請柯市長息怒。」不過柯文哲卻回「把戲真多！」姚人多友人向媒體解讀，也透露姚人多PO文的原因。

姚人多昨深夜突在個人臉書發文表示，敗選後他一直沉默、深知自己需要檢討，對總統被外界指為「文青治國」充滿歉意，他已退出所有總統幕僚群組，也不再負責總統文稿小組，希望文青兩個字在他退出之後，可以告一段落。

姚人多也說，總統將和柯市長見面，但從這幾天的媒體報導來看，柯與夫人對民進黨「餘恨未消」，他願意對兩人致上最深的歉意，若在競選過程中有得罪柯文哲的地方，還請柯文哲大人有大量，因「台灣需要你」，請務必站在台灣人這邊。他也提到，姚文智是他兄弟，不後悔去幫助他，因為無法坐視兄弟被糟蹋。也對姚文智的支持者致歉，因為他操盤失敗。

對此柯文哲昨回應「把戲真多！」並且直言：「5年前看到這種文青體，會覺得很感動，現在看到會覺得很噁心，實在是。」

《蘋果》報導，姚人多友人認為，姚人多是個願意承擔的人，例如當初姚是蔡英文背後的「文膽」，在姚文智選情低迷時仍願意挺身而出，甚至親自接受媒體專訪談姚文智選情。而選後民進黨希望弭平選前裂痕，布局未來，卻無人能跨出第一步，姚人多才會選擇承擔，在臉書PO文。

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