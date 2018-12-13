姚人多突向柯文哲道歉 友人透露原因...

操盤民進黨台北市長選舉的海基會副董事長姚人多昨深夜在臉書發文，向柯文哲夫婦致歉。（資料照）

操盤民進黨台北市長選舉的海基會副董事長姚人多昨深夜在臉書發文，向柯文哲夫婦致歉。（資料照）

2018-12-13 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文的前文膽、海基會副董事長兼秘書長姚人多，昨天突在臉書向台北市長柯文哲與柯的妻子陳佩琪致歉，並喊話，「台灣需要你，台灣的局勢很艱難，請你務必站在台灣人這邊。我已經離開團隊，請柯市長息怒。」不過柯文哲卻回「把戲真多！」姚人多友人向媒體解讀，也透露姚人多PO文的原因。

姚人多昨深夜突在個人臉書發文表示，敗選後他一直沉默、深知自己需要檢討，對總統被外界指為「文青治國」充滿歉意，他已退出所有總統幕僚群組，也不再負責總統文稿小組，希望文青兩個字在他退出之後，可以告一段落。

姚人多也說，總統將和柯市長見面，但從這幾天的媒體報導來看，柯與夫人對民進黨「餘恨未消」，他願意對兩人致上最深的歉意，若在競選過程中有得罪柯文哲的地方，還請柯文哲大人有大量，因「台灣需要你」，請務必站在台灣人這邊。他也提到，姚文智是他兄弟，不後悔去幫助他，因為無法坐視兄弟被糟蹋。也對姚文智的支持者致歉，因為他操盤失敗。

對此柯文哲昨回應「把戲真多！」並且直言：「5年前看到這種文青體，會覺得很感動，現在看到會覺得很噁心，實在是。」

《蘋果》報導，姚人多友人認為，姚人多是個願意承擔的人，例如當初姚是蔡英文背後的「文膽」，在姚文智選情低迷時仍願意挺身而出，甚至親自接受媒體專訪談姚文智選情。而選後民進黨希望弭平選前裂痕，布局未來，卻無人能跨出第一步，姚人多才會選擇承擔，在臉書PO文。

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