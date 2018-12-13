日食公投後遺症 謝長廷：以後恐難要人家挺我們

2018-12-13 06:05

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕台灣公投繼續禁止日本五縣食品進口，引發日本反彈有意向世界貿易組織（WTO）提訴，駐日代表謝長廷表示，日本很嚴肅看待此事，他現在能做的就是盡力溝通，不希望因此影響台日關係。他還表示，台灣如果輸的話，就是違背WTO規則，以後有什麼案子對台灣不利，希望人家挺我們就會比較困難。

謝長廷12日與駐日台灣媒體茶敘再度提及日食公投的後遺症。他表示，公投過後，最近有很多文章都對此表示看法，除了幸災樂禍或蓄意希望台日關係變壞的言論之外，大部分都是持憂心的看法，有國際眼光或有WTO經驗、對亞洲國際政治比較關心的都非常憂心。憂心台灣以後在國際社會的處境，會不會因此被定位是不遵守規則，貿易自由度是有問題。

謝長廷說，在台灣舉行公投之前，日本內閣官房長官曾說過台灣有資格加入CPTPP，台灣的自由貿易度高，各種條件符合CPTPP高水準的要求。但是公投後，日本外相河野太郎公開表示，不排除向WTO對台灣提訴，如果因此台灣無法加入CPTPP，則會令人很遺憾。

台灣公投的結果與日本的期望有落差，謝長廷指出，2015年前總統馬英九曾向日本訪客說，日本食品沒有安全問題，是標籤有問題，當時日本即對台灣的解禁抱有期待，但時間又過了3、4年還是沒結果。謝長廷表示，我們經常公布日本食品檢測結果，數百萬件都沒有輻射污染的情形，日本也期待台灣基於科學數據早日解禁，但公投結果一翻兩瞪眼「既然如此為何要檢測」。尤其最近中國開放新潟稻米，香港也解除管制，變成台灣最嚴，這與日本期待有落差，所以日本外相才會說他很遺憾。

日本若向WTO控告台灣，結果會如何？謝長廷表示，昨天有一位WTO專家認為「台灣會輸」，當然也有人說可以不理會，但台灣輸的話，就是違背WTO規則，如果以後有什麼案子對台灣不利，希望人家挺我們就會比較困難。謝長廷還表示，如果台灣輸了，就代表不遵守WTO規則，違反規則又不執行的話，這樣會讓反對台灣的人多了很多藉口。

謝長廷指出，代表處就是盡力溝通，希望不要說一些刺激的話，日前他這麼說之後又被罵「助日」、「怕日本」，謝長廷說他沒有什麼好怕的，就是為台日關係擔憂，尤其中國對日本讓步，也不提慰安婦的問題，還一直開放，台灣會不會因此處境相反，因為惡性循環相互刺激，造成台日關係受影響變得比較緊張。

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