北投士林立委也要補選？網友提醒丁丁曾這樣發誓......

2018-12-13 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕台北地方法院預定在13日上午10點，公布2018年台北市長選舉驗票結果，但有周刊搶先爆料丁票數還多輸柯文哲，網友惦記丁守中曾於臉書公開貼文表示，只要自己第2名就「永遠退出政壇」，恐怕將追隨姚文智辭去立委，因此推測台北市不只一席立委要換人，丁守中的北投、士林選區不久後可能也將補選。

《鏡周刊》搶先爆料驗票結果，內容提到台北地方法院歷時7天、出動50組驗票人員，已在11日驗完逾216萬張選票，發現有逾2000張爭議選票，全由各組法官判定完畢，丁守中扣除憑空被灌的199張票後，票數還比原得票數少，本來輸給柯文哲3254票，擴大至3255票。

臉書社團「爆政公社」網友聞悉此事後，想起丁守中4月22日臉書貼文中曾寫下「我若初選勝出後參選台北市長，只要第二名，就永遠退出政壇，丁守中說到做到，在這裡就宣誓，根本不用去保安宮」，該網友認為既然丁丁花錢自證敗選，也別忘記當時的承諾。

其他網友紛紛留言「自己花錢要求鞭屍的人不多」、「本來讓他輸一點點留點顏面，現在顏面無存」、「這樣鬧，什麼位子都沒了」、「這下子真的沒臉見人了」、「可以退出政壇了，丟臉死」、「一條路走到黑了」、「花429萬是查為何沒灌贏柯p啦」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/