陳思宇不願鬆口參戰立委補選 知情人士透露原因是…

2018-12-12 22:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市立委補選大戰，市長柯文哲積極佈局，日前傳出柯文哲欽點台北市觀光傳播局長陳思宇代表參戰，然而眼見補選登記日只剩明、後兩天，陳思宇至今仍不願鬆口是否披掛上陣。今天（12日）有知情人士透露，雖然內部民調指陳思宇網路聲量超越民進黨的何志偉，但陳思宇自評這一局恐怕陷入苦戰，加上跨年晚會在即，她希望在任內留下代表作，才會遲遲不願表態。

簡余晏今年初閃辭台北市觀傳局長，原本擔任市府副發言人的陳思宇在一週內火速走馬上任，顯見柯文哲肯定她工作能力。而陳思宇的台北市議員父親陳建銘連任4屆，基層實力雄厚，陳思宇從小耳濡目染，對政治事務也相當嫻熟，過去鼓吹她接棒參選議員的聲音從沒斷過。

據透露，陳思宇接任觀傳局長後，不斷透過職務之便培養地方人脈，甚至利用局內資源自我行銷，例如《台北畫刊》107年8月第607期，就可見以陳思宇擔綱演出的篇章「台北的百種情調 總會找到屬於自己的風格」。

九合一大選後，傳出柯文哲隨即在會議中拍板由陳思宇代表「柯家軍」投入立委補選，甚至有消息指稱，柯P要求陳思宇在本週立委補選登記第一天「搶頭香」，不過，陳思宇大力否認，卻也沒把話說死，連日受訪一下子說沒相關規劃、又說市長要她做好準備，今天態度更轉趨曖昧，稱「地方有很多勸進聲」、「陷入長考」等等。

有知情人士今天說，事實上，陳思宇一直在思考參選時機，畢竟她出身政治世家，「不是吃素的」，審度局勢後認為贏面不如內部民調樂觀，因此不敢輕易接下「任務」。

此外，這知情人士透露，陳思宇今年初上任以來，若非收台北燈節爛攤，就是把既定計畫走過場，但今年跨年晚會由華視以黑馬之姿，打敗曾分別連莊2年、13年的三立、TVBS，也成了陳思宇任內首次完全自己主導的大型活動，因此格外重視，希望能留下代表作。

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