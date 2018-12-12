回應AIC 政院：防制假訊息絕未傷害言論自由

2018-12-12 21:48

〔記者李欣芳／台北報導〕亞洲互聯網聯盟（AIC）致函賴揆，表達對行政院準備對「數位通訊傳播法」再進行修法表達疑慮，認為以管制資訊傳達及訊息交換為設計的立法規範，無法有效解決不實資訊造成的問題，呼籲行政院事先透過充分且具實質意義的多方溝通，避免任意侵犯言論自由。行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）今晚回應說，儘管假訊息問題嚴重衝擊台灣，但政府依然堅定捍衛言論自由，絕無信函所指有傷害言論自由情形。

總部位於新加坡的亞洲互聯網聯盟（AIC），成員包括Facebook、Google、Amazon等業者。

Kolas指出，行政院在這次為因應假訊息氾濫，決定不立專法，也未提案修「數位通訊傳播法」。這次提出「防制假訊息危害專案」中所提修法，以及去年已送立法院審議的「數位通訊傳播法（草案）」，均遵守「馬尼拉中介者責任原則」中最重要的精神。根據該原則，假設違法言論出現在平台上，平台業者只有在有故意或過失的情況必須負責。

她說，去年送進立法院審議的「數位通訊傳播法」草案的第16條規定，只有在平台業者收到權利人通知，或平台業者已經知道使用者在平台上的言論涉及侵權行為，即明知有違法行為，卻因故意或過失而沒有做出適當處置時，平台業者才需要對於使用者的侵權行為負有損害賠償責任。行政院去年向立法院提出的相關規範內容，皆符合馬尼拉中介者責任原則的基本精神。

Kolas表示，行政院明天院會將提出的「防制假訊息危害專案」並無對「數通法」提出修正案，因此沒有撤回問題。至於已在立法院審議的數通法，基於行政、立法分權，行政院也尊重立法院審議結果。

Kolas指出，假訊息問題相當嚴重，政府不得不進行相關規範，政府須嚴正以對，以免影響國內社會治安，同時政府仍以言論自由為最高原則，防制假訊息危害的相關措施都以維護言論自由前提推行。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/