醫師作家談華為案：全世界在包圍中國 台灣想被包在裡面？

2018-12-13 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本NTT DoCoMo、KDDI（au）和軟銀3大移動通信運營商12月10日確定，新一代「5G」通信基地台不採用中國産品等方針。對此，醫師作家蔡依橙指出，主要就是針對華為5G的表態，他也提到，其實這就是一個全世界包圍中國的總體戰，「難道你想被包在裡面嗎」？

「真正負責任的拼經濟，是要先穩住軍事與政治，然後吃到的經濟，才是好經濟。」蔡依橙昨日在臉書發文指出，經濟從來不是獨立的，若有人說「不要管政治，專心拚經濟」，那「他就是想騙你吞下不該吞的東西」，日本明顯認知到，若貪便宜買了中國通訊設備，最終會癱瘓軍事與政治的安全。

蔡依橙引述日本媒體報導說，12月10日，日本政府出於資訊洩露等安全保障方面的擔憂，確定了將中國華為技術等的通信設備事實上從政府採購中排除的指導方針。三大移動通信運營商12月10日也確定了新一代通信「5G」基地台等不採用中國產品，其中還包括對中國相當友善的軟銀，此外，將於2019年秋季涉足移動通信的樂天也提出同樣方針。

蔡依橙認為，國際關係有其順序：「軍事→政治→經濟」，這也是生存順序，這也是為什麼不能說「政治歸政治、經濟歸經濟、設備歸設備」。

蔡依橙指出，之前只有日本公部門傳出不採用中國産品的消息，現在連私部門通訊運營商都如此決定，華為案已經不能說是「貿易戰」，事實上已經是一個全世界包圍中國的「總體戰」了，難道台灣想要「被包在裡面嗎」？

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