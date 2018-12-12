北市驗票結果明日公布 周刊爆：丁守中輸更多

2018-12-12 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選結束後，台北市長柯文哲以3254票險勝國民黨候選人丁守中，成功連任。對此丁守中向台北地院提出驗票聲請，至昨（11）日已驗完216萬多張選票，根據周刊報導，丁守中驗票後得票數反比原先要少，而柯文哲則票數被少計情形，加總後柯文哲至少領先3255票。

根據《鏡周刊》報導，昨日台北地院已驗完216萬餘張選票，在7天的驗票過程中，50組驗票人員共發現了2000多張爭議選票，已當場由各組驗票法官第一時間判定完畢。對於有媒體報導，上周五某一投票所出現99張沒被領取的選票，全灌票給丁守中，以及丁守中爆料「還有近100票灌給姚文智，另有100張灌給不同候選人」事件，台北市選委會認為，所謂的灌票，是人員疏失，並不是做票，目前法院已確認是選務疏失，且未影響選舉結果。

報導也指出，在這次驗票後，丁守中票數還比原得票數少。原得票數中有199張是憑空灌給丁守中，已經扣除，另柯文哲票數被少計情形，加總後柯文哲擴大領先至少3255票，最終票數預計明天公布。

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