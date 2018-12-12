AIC致函關切 籲政院撤回「數位通訊傳播法」草案

2018-12-12 20:25

〔記者李欣芳／台北報導〕 行政院長賴清德明天（13日）將聽取「防制假訊息危害專案」報告，院會並將通過規範假訊息的一系列修法，不過，亞洲互聯網聯盟（AIC）致函賴揆，對行政院準備對「數位通訊傳播法」進行根本性的修改表達疑慮，認為以管制資訊傳達及訊息交換為設計的立法規範，無法有效解決不實資訊所造成的問題，聯盟呼籲行政院事先透過充分且具實質意義的多方溝通，避免任意侵犯言論自由。

行政院先前在跨部會研商時，雖曾討論是否要提出「數位通訊傳播法修正草案」，對網路平台業者課以責任，包括對於假訊息是否要求限時下架，但因為有爭議，最後並未定案，因此，明天院會暫不觸及這項修法。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今晚說，明天的行政院院會並無「數位通訊傳播法」的修法。

AIC致函賴揆說，行政院曾於2018年12月11日就「數位通訊傳播法草案」作出相關說明，而其內容在實質上及根本上，似已背離了政院依循「馬尼拉中介者責任原則」所提出，並於去年11月送至立法院審議的原草案版本所持的初衷，聯盟對此表示慎重的關切。草案近日令人不安的發展，顯示了台灣政府與產業間缺乏持續性的實質溝通，「這些發展引發我們對台灣人民的言論自由的高度關切。這也將對未來投資及產業開發並推廣新服務造成阻礙，更將影響台灣數位產業的未來發展」。

AIC指出，行政院曾表示，該法律案已提交立法院審議中，因此，該案於立法院完成二讀前，行政院不得提出修正案。然而，行政院目前仍擔任為立法院蒐集資訊之角色，準備對該案進行根本性的修改，其研擬方向似乎與行政院通過並於 2017年11月16 日向立法院提出遵循「馬尼拉中介者責任原則」精神的「數位通訊傳播法」之原草案有所牴觸。

AIC因此謹請行政院，以該法律案原提案者身分，向立法院撤回原案，以利行政院重新進行進一步審議，並讓行政院與所有關係人進行持續且暢通及合作的溝通。

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