民進黨宜蘭縣黨部提案「初選恢復黨員投票」 執委會打槍

2018-12-12 19:51

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣黨部提案修正「民進黨宜蘭縣黨部第4類、第5類公職人員提名辦法」，縣議員、鄉鎮市長、村里長與代表參選人黨內初選提名方式，除了初選民調，也要新增黨員投票，引起人頭黨員再現抨擊，影響提名公平性；縣黨部今天召開執委會，多數執委反對，全案胎死腹中。

民進黨2011年召開全國黨員代表大會，通過全民調的方式，進行總統、區域立委及地方縣市首長的提名，排除以黨員投票的方式產生。但第4類、5類公職人員因為都是地方性，黨中央未強制要全民調，宜蘭縣黨部長期都以民調方式進行初選。

不過，民進黨宜蘭縣黨部今天召開執委會，縣黨部提案修正「民進黨宜蘭縣黨部第4類、第5類公職人員提名辦法」，提名初選除了電話民調，也新增黨員投票，電話民調占70％，黨員投票則占30％，以利凝聚黨員參與感與向心力。

民進黨在宜蘭縣現約有4200名黨員，黨部修改提名辦法的消息一出，引發基層黨員抨擊，全案也因執委會多數執委反對，未表決就胎死腹中；民進黨宜蘭縣黨部評委召集人吳和信指出，提名初選如開放黨員投票，恐引爆人頭黨員暴增的疑慮，黨外人士也有機會以這樣的漏洞，影響黨內提名的機制與人選，黨部提出此案根本不適宜，他一定反對到底。

民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財解釋，部分基層黨員反應，要讓黨更團結，凝聚黨員向心力，才會建議黨部提出此案，雖有部分執委同意，但反對的還是多數，既然有「人頭黨員」的疑慮，此案並未通過。

另外，民進黨宜蘭縣黨部要求全縣各鄉鎮市代表會，黨籍代表3人以上，就必須成立黨部，但民進黨頭城鎮民代表林詩穎今天拿出與頭城黨籍代表簡英俊、林連生及吳淑貞的會議結論，向黨部表明暫不成立「頭城鎮民代表會民進黨黨團」，將來黨籍代表審議議案，將以頭城鎮民福祉與民進黨創黨精神為依據。

黃建財指出，由於黨中央要求，黨籍代表如達3人以上，就必須成立黨團，才會要求頭城代表會黨籍代表成立黨團，黨部尊重黨團自主的立場，但還是希望代表會能成立黨團，以利未來代表會的主席、副主席選舉。

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