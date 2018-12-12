屏東市新興里長選舉3人登記 許義翔兒子也參選

2018-12-12 20:36

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市新興里長選舉因為里長候選人許義翔喝農藥自殺而停止競選，今天重新辦理登記手續，共有3人登記，其中許義翔的兒子許家緯也登記參選，引發注目。

屏東市新興里長選舉，務農以無黨籍身分參選的候選人許義翔，挑戰爭取4連霸的現任里長傅士熒，疑因競選壓力過大、心情低落，喝農藥自殺身亡，屏東縣選委會依據「公職人員選舉罷免法」第30條規定公告停止選舉，今天受理候選人登記，共有現任里長傅士熒、多次參選的鄭文賜及許義翔的兒子許家緯共3人參選，引發注目。

地方人士說，傅士熒爭取里長連任是預料中事，而對手鄭文賜則有參選多次經驗，但許家緯參選則是讓人相當訝異，是否因為要完全父親的遺願而參選，許家緯並沒有多做說明。

屏東縣選委會表示，在完成登記後會進行候選人資格審核，24日候選人抽籤，1月2日發送選舉公報及投票通知單，1月5日選舉及開票。

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