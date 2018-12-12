掛律師撰文投書談勞動法規 立委質疑冒牌

2018-12-12 18:42

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委林為洲表示，有位名為「周海威」的人掛名律師、勞動部講師，並廣泛投書，但在法務部律師檢索系統中卻都找不到此人，而且許多文章並非教育勞工自保權益的方法，而是以似是而非的概念教導勞工視不合理的對待為磨練，恐怕不適任講師，勞動部次長施克和表示將徹查。

林為洲國會辦公室下午發出新聞稿，林為洲今在立院衛環委員會質詢施克和，關於掛名勞動部講師周海威的身分問題，林為洲提供的資料顯示，周海威於履歷中表示其為勞動部勞動力發展署就業服務專任講師、勞動部勞動力發展署北區企業求才健診顧問及北區勞動局勞資爭議義務調解人等，且於各大媒體皆有投書，而投書身分不乏以周海威「律師」作為投書職稱。

林為洲表示，周海威在許多專欄或新聞都宣稱自己是「律師」，但在法務部律師檢索系統中卻都找不到此人，律師法48條規定，若非律師而執行律師業務者將面對刑事責任；另外，林為洲也針對周男的文章研究，發現許多文章並非教育勞工自保權益的方法，而是以似是而非的概念教導勞工視不合理的對待為磨練，宣揚「吃苦當作吃補」的舊時代價值觀念，林為洲質疑勞動部為何會聘用這種律師資格存疑、文章內容並非幫助勞方而是打擊勞方的「講師」。

林為洲強調，就業服務法關於限制薪資面議的部分，限制薪資面議立法過後，各大人力銀行已看出成效，求職者及求才公司已可省去更多時間成本配對；然而周海威「律師」投書內容意見卻表示「薪資透明化會導致更多違法情事出現，資方會有更多巧立名目壓榨勞工」，林為洲質疑，勞動部的講師若非教導正確觀念，適任嗎？

施克和表示，勞動部會負起責任並檢討，會後將會把資料帶回並請勞動部政風處徹查「周海威律師」，若有冒名情事將會依據律師法及相關法規對周男究責，林為洲表示，若真有相關疏失，請勞動部徹底追查並嚴懲究責。

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