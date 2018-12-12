為吳寶春緩頰 謝龍介：他講「中國台灣」是「中華民國」

2018-12-12 18:34

〔記者蔡文居／台南報導〕吳寶春事件引起軒然大波，國民黨台南市議員謝龍介今天下午為吳寶春緩頰。他說，「寶春做『胖』真可愛，九二共識變無奈」，很多台商到中國賺錢，基本上他們是認同台灣，「所以他講『中國台灣』，是『中華民國』，你就不要介意」。

謝龍介說，吳寶春的麵包，當時為台灣在世界上爭得一席之地，既然願意和新加坡廠商合作，要到中國開展新市場，這是一個大市場，歐美日都進去了，怎麼叫吳寶春不進去？他認為，吳寶春是麵包界的第一高手，大家應該要祝福。

他舉例說，很多台商到中國賺錢，基本他們是認同台灣，「所以他講中國台灣，是中華民國，你就不要care。」

謝龍介說，很多網友也反映了很多看法，「其實我們尊重吳寶春他個人的看法」，「如果你覺得他的麵包有台獨的味道，你可以不買；如覺得有統一的味道，你也可以不買。但如果你覺得有我們鄉土的桂圓、荔枝，還有台南玉井的愛文芒果，如果這個味道你覺得很適合你、很溫暖，那你就多買」。謝龍介說：「我想吳寶春是一個麵包達人，就讓他好好做他的麵包吧！」

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