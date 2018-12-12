「總統候選人兼黨主席」提議敏感 吳敦義不回應

2018-12-12 18:00

〔記者林良昇／台北報導〕2020年總統大選，國民黨中生代拋出風向球，認為總統提名應採全民調、總統候選人兼任黨主席，國民黨主席吳敦義今對於最敏感的總統候選人兼黨主席的問題，並未做任何回應，僅強調總統人選會有公平合理的機制去產生。

國民黨立委林為洲昨與獲得全最台北高票的台北市議員當選人、前總統府副秘書長羅智強發表黨務革新宣言，疾呼2020年總統提名應採「全民調」，並附加「黨權更迭條款」，主張經提名的總統候選人應直接兼任黨主席，觸動黨內敏感神經。

吳敦義今下午出席107年全國好人好事代表表揚大會頒獎典禮，會前對於媒體詢問「中生代一直針對你？」吳僅說：「沒有新的說法，謝謝。」隨後快步進入會場。

吳敦義會後又被媒體問到黨內有用全民調決定總統人選的聲音，吳敦義表示，用什麼方式，每個黨有不同，同一個黨也有不同的方式，甚至時間現在也還沒有確定，執政當局有一種聲音說可能會分開，比如說把立委跟總統選舉分開舉行，或者依照過去幾次往例合併舉行，時間點就會不同，「一切都會照黨裡頭過去的規矩」。

吳敦義說，立委和總統選舉是一起辦還是分開辦，都會有不同處理方法，他尊重執政當局的決定，但國民黨一定會有公平合理的機制去產生，這一點是無庸置疑的。

媒體追問有關於2020年總統候選人兼黨主席的議題，吳敦義仍不願意回應，快步離去。

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