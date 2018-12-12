就職選中吳季剛服裝 張麗善：是我們沾他的光

2018-12-12 17:37

〔記者陳心瑜／新北報導〕各地縣市長將在25日就職，準雲林縣長張麗善選中雲林出身的台裔設計師吳季剛同名品牌Jason Wu服裝，張麗善今天換上桃紅色的襯衫和及膝皮裙，展現不同以往的形象。張麗善說，吳季剛是優秀的雲林子弟、是雲林之光，希望未來能在雲林展示吳季剛的服飾，笑說「是我們沾他的光」。

張麗善今天下午在準文化處長、也是時尚顧問的陳璧君陪同下，至新北市板橋一間代理Jason Wu品牌的婚紗店試裝，最後挑了5套造型，會拍照傳給人在紐約的吳季剛，由吳提供建議並定案。

由於被台灣人視為「台灣之光」的吳寶春最近因進軍中國市場，引發爭議，張麗善說，台灣之光是一個榮耀，像是吳季剛是雲林之光，也是台灣之光、國際之光，因為大家留著同樣的血液，若說是中國人、中國之光也可以，用起來很貼切，不需要有壓力。

張麗善表示，縣府的一級主管也多是「外漂」回雲林，未來能夠在雲林展示吳季剛的服飾，介紹給雲林子弟，讓雲林人知道雲林子弟很優秀，笑說，「是我們沾他的光」。

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