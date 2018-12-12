楊家駿丟官還講幹話 基層諷：「署長好乖」都是下屬帶壞

2018-12-12 16:47

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署長楊家駿因涉嫌公器私用，用公家資源帶妻子遊山玩水遭內政部調職，楊在今天早上、下午兩度召開記者會說明。不過，方才楊在下午3點的記者會中聲稱，去旅遊景點，是公務視察途中，同仁很自然推薦、引導，還說這樣可以了解地方民情，進一步推廣到國際。移民署內不少員工聽聞直呼誇張，認為楊都被調職了還「講幹話」，甚至調侃說「署長好乖，都是同仁帶壞他」。

楊家駿今天被爆料公器私用後，早上11點與下午3點兩度召開記者會親上火線，今天下午3點記者會中，有媒體問今年10月他去屏東縣專勤隊慰勤，為何會去其他與移民署業務無關的關山、墾丁大街、佳樂水等景點。

楊辯稱，去這些景點大多是公務行程之間順道經過，「地方同仁」很自然順道地引導他去，「關山什麼日落坦白講我也不知道」。

楊強調，了解地方民情可以掌握執法尺度，像他去與農民對談，能順道了解有無外籍移工非法打工的情況，去墾丁大街也能順道查看觀光客來台情況。尤其台灣地方上有許多奇人奇事，若能與觀光結合，更能推廣到國際去。

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