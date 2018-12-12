「友柯」議員角逐正副議長 民進黨不排除柯綠合

2018-12-12 16:52

〔記者郭安家／台北報導〕第13屆台北市議員12月25日就職，63位議員將選正副議長寶座，民進黨與台北市長柯文哲分手後，民進黨議員選舉挫敗剩19席，但加上「友柯派」小黨及無黨議員也無法過半。議會民進黨團明將進行假投票，決定議長候選人是李建昌或劉耀仁，而表態參選副市長只有「友柯」態度較明顯的議員林世宗。

議會民進黨團總召張茂楠受訪表示，正副議長兩位候選人出爐後，不排除尋求白綠合作空間、也不排除尋求友黨合作。他舉例，兩位候選人將單獨拉票，若其中一人拉到足夠票，另一場選舉就不排除不予提名、跟小黨合作。他說，該選舉是硬戰、難度很高；若勝選是唯一考量，就要加減退讓，但他強調「目前仍看不到這樣的狀況」。

張茂楠表示，黨團認為明天完成假投票、候選人出爐後，再跟柯文哲商議是否要白綠合拱正副議長；若候選人是「柯黑」，柯營會有怎麼跟柯黑合作的疑問，若是「友柯」、中性的人，大家再談合作，「我看柯文哲也是會對人選有定見。」

被問到台北市第二選區士林大同立委補選都難以白綠合，正副議長選舉可白綠合？張茂楠則指，明天總統蔡英文會柯文哲，說不定「一笑泯恩仇，見面三分情」，只要不撕破臉，都還有機會，現在大家不要去刺激對方，做絕對不可能或一定怎樣的發言。

談到國民黨台北市黨部今進行兩階段假投票選出正副議長候選人，但黨部主委黃呂錦茹卻向議員收投票委託書投票；張茂楠質疑有爭議、可議之處，因正副議長選舉也沒在收委託書投票，該作法就是收集委託票，有些人就會趁這時間不見，這張票就被綁住，讓其他候選人也接觸不到，就沒協商空間。民進黨拒絕用委託票，明天準議員都需出席投票，且應有2/3出席、過半同意才有代表性。

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