追溯百年記憶 德國為首座駐台領館設立紀念牌

1898年Adolf Fidcher所拍攝的德國領事館，出版於其1900年的著作「勘查福爾摩沙」（Streifzüge durch Formosa）。（德國在台協會提供）

2018-12-12 16:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕德國在台協會（GIT）與台北市忠孝國中今天一同為德意志帝國領事館紀念牌揭幕。德國駐台代表王子陶說，這表示德台關係有超過百年的歷史，雖然建物已經拆除很遺憾，但在原址建起了忠孝國中，是培育年輕一代的地方，可說是理想的接班，相信未來能有更多合作機會。

德國駐台機構可追溯至1950年代的德國學術交流總署，不過GIT在2016年偶然發現，1895年時第一座德意志帝國駐台灣的官方領事館已於台北大稻埕開幕，正式名稱為「德意志帝國駐福爾摩沙淡水大稻埕領事館」。

德國當時曾派駐2任正式領事及4任代理領事，1890年至1895年間，德國政府決定在台北規劃興建領事館，後委託駐台德商建造，建成位於淡水河畔的2層樓壯麗建物，就位於現在台北市忠孝國中的西北角。

GIT歷時2年，與忠孝國中、中研院人社中心GIS專題中心、姚紹基博士、張谷銘博士、蔡豐琪博士與陳致宏博士等人一同爬梳史料，也向德國外交部調閱資料，彙整該領事館歷史，最後GIT並與忠孝國中合作，在忠孝國中外牆設置紀念牌，搭配領事館建物的手繪圖樣，以中文、德文與英文講述歷史。

王子陶今天出席揭幕典禮致詞時說，這表示德台之間的官方關係已有超過百年的歷史，今日大稻埕是座落許多歷史建築的地區，非常感謝許多台灣好朋友提供幫助。王子陶說，100年前的書裡描述該領事館是當時淡水河岸最壯麗的建築物之一，雖然很遺憾已經拆除，不過之後在原地建起了忠孝國中，是培育年輕一代的地方，可說是理想的接班，相信未來也有很多機會合作，也歡迎忠孝國中學生留學德國。

忠孝國中校長陳澤民也分享說，以往曾聽聞使節街在大稻埕，但不知道精確位置，發現原來德意志帝國領事館就在忠孝國中裡，非常驚喜意外，附近還有美國與荷蘭領事館。陳澤民說，除了合作立牌，校內老師也設計一系列課程，和學生一起從德意志帝國領事館出發，走訪台北城、大稻埕認識歷史，期許學生認識歷史、立足家鄉、胸懷亞洲、運籌全球。

外交部研設會主委谷瑞生、外交部歐洲司副參事柯良叡、立委尤美女與北市文化局副局長李麗珠等人出席共襄盛舉，見證兩國友好與歷史性時刻。

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