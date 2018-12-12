吳寶春「92共識」說 獨派議員感嘆：根本就是課本教的！

2018-12-12 16:30

〔記者蔡文居／台南報導〕麵包師傅吳寶春事件，連日來引起軒然大波。獨派立場鮮明的民進黨台南市議員李文正今天感嘆說，吳寶春的「92共識」說，根本就是課本教的。

李文正說，昨天韓國瑜為吳寶春站台說好話，今天中國國台辦也發言支持吳寶春，3人顯然是為中國合演一齣「92共識」大戲，以凸顯它「台灣是中國的一部分」的核心意義。可是事實在那裏？

李文正說，他本人和許多本土運動者揭露開羅宣言根本是謊言，而「92共識」的基礎就是「開羅謊言」，他一再質問其真實性，而教育部卻顧左右而言他。因為我們的國高中教科書12個版本大意上全都寫，「開羅宣言聲明台灣歸還中國」，但事實上卻沒有。

他說，台南市議會先前發現了這個嚴重的問題，由他本人提議3次，分別決議建請教育部、立法院及總統蔡英文改正課文，卻不改，放任教育部繼續為「92共識」服務。

李文正感嘆說，對於吳寶春事件，蔡英文只說，很嚴重，但不苛責。她説，此事反映出中國政治壓迫，台灣人不會接受。可是，蔡英文所說不接受的最根本的表達方式應該是，根據台灣不屬於中國的法律事實，把不實的課文改正過來，而非維持課本錯誤的現狀，維持現狀不就是自願接受「92共識」嗎？何能說是中國霸凌？

他說，吳寶春必然唸到了上述「開羅宣言聲明台灣歸還中國」的課本，而這就是「92共識」核心意義的基礎，若課本不改，而吳寶春面對非難如果辯稱，他說支持「92共識」是課本教的，不知批評他的人和蔡英文怎麽回答？

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