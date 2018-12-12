F-16升級 首批4架明年3月底交機

2018-12-12 16:23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍正在進行F-16戰機「鳳展計畫」升級專案，我國所有F-16A/B戰機，將在民國112年完成升級，首批4架已進行升級作業的戰機，正進行測試驗證中。至於這4架戰機確切交機期程，空軍參謀長劉任遠今天在立法院外交及國防委員會答詢時透露，交機期程將落於明年3月底。

空軍「鳳展計畫」執行至112年，總預算則自1100億餘元增至1296億餘元，明年約執行91.7億餘元。不過，立法院外交及國防委員會今天審查國防部明年預算，民進黨立委呂孫綾認為軍方對「鳳展計畫」升級性能說明未趨明確，提案凍結100萬元；國民黨立委江啟臣則認為總預算增加，升級進度又落後，提案凍結20億元。

立院外交及國防委員會今天稍早併案審查2名立委提案，劉任遠說明該預算時表示，空軍根據原始需求採購武器裝備，並無額外增加不該買的裝備。至於總預算增加的原因，是因部分已編列於起始作戰需求的武裝，先前未獲他國同意供售所致。

至於「鳳展計畫」略為落後原因，劉任遠說，全案在112年完成的期程不變，目前進行升級的4架戰機都是先導型，訓練人力、技術提升與移轉會稍微落後，且構改過程發現機身略為鏽蝕。不過，工具、器材、人員訓練等略為落後項目，日後都會趕上。首批4架戰機則預計在明年3月交機。

外交及國防委員會立委經討論後決議，「鳳展計畫」明年度預算將凍結5億元，待軍方提出專案報告經同意後始得動支。

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