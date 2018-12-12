藍委指「新南向」帶人來賣淫 段宜康痛批：毫不遮掩的歧視

2018-12-12 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕總統府秘書長陳菊今（12）日前往立法院接受質詢時，坦言經濟統計數字雖然顯示經濟成長，但沒讓民眾感受到。國民黨立委林德福質詢時提到南向政策更表示「很多南向國家人進來賣淫、帶愛滋病進來」，台灣並沒有因政策受益。對此民進黨立委段宜康痛批，這種言論根本是對別的國家「毫不遮掩的歧視」。

根據《Ettoday》報導，陳菊今日上午赴立法院司法及法制委員會報告總統府預算，陳菊提到經濟統計數字雖然顯示經濟成長，但是許多民眾沒有感受到、沒有受惠，才會用選票教訓民進黨。對此林德福也批評，人民要的是顧肚子，高雄會翻盤的原因就是如此，數字再好都沒有用，最直接的方式就是讓人民的生活更好。

林德福接著更質疑南向政策對台灣人民帶來的幫助，他指出「外傭很多人回家再回來，都被算成觀光」，這種經濟提升，不是人民要看到的。林福德更批評「像我們走南向，我們究竟有受到什麼益，很多南向國家人進來賣淫、帶愛滋病進來！」表示經濟提升才是人民要的，不要搞太多政治。

聽到這番言論後，段宜康今日下午在臉書發文，痛批「對國民黨委員來説，只想抓緊中國的裙腳；對其他國家或其他國家人民，都可以毫無分寸地醜化？」段宜康更指出，這樣的指控方式非常粗暴，「除了暴露自己的無知外，呈現的是毫不遮掩的歧視」。

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