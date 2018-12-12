台灣圖書館被改名「中國台北」 獨派議員：台灣人要自救

2018-12-12 15:54

〔記者邱灝唐／台南報導〕位於新北市中和區的國立台灣圖書館，近日在Google地圖上的名稱被改為「中國台北圖書館」，引來各界氣憤。對此，台南市議員李文正抨擊，面對中國的咄咄逼人，台灣人只有自己救自己才有希望。

前身為日治時期「台灣總督府圖書館」、「國立中央圖書館台灣分館」的國立台灣圖書館，歷經幾度遷館後，才於2004年落腳中和四號公園內，並在5年前更名為「國立台灣圖書館」，是台灣三大國立圖書館之一，也是目前空間規模最大的國立圖書館。不過，日前卻被發現在GOOGLE地圖上的名稱被改為「中國台北圖書館」，引起各界氣憤。

對此，台南市議員李文正痛批，這就是轉型正義執行的不確實，才讓台灣社會少了公平正義，也讓中國咄咄逼迫台灣；李痛心地指出，可惜的是，在這次的九合一選舉中，結果讓人相當遺憾，台灣人只有自己救自己才有希望，要拚經濟也不能全依靠中國，現在的中國環境已不是想像中的繁榮，而是惡劣沒保障的地方，所以已經有很多台幹、年輕人返台，家鄉才是真正安全的地方。

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