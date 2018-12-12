參選民進黨主席 游盈隆：錢籌好了自然會去登記

2018-12-12 15:40

〔記者彭琬馨／台北報導〕表態參加民進黨主席補選的台灣民意基金會董事長游盈隆今下午召開記者會表示，民進黨自2008年至今都是中生代全面接班，結果在2018年大選遭遇挫敗，結論卻是呼籲中生代要全面接班，「其實有點funny（有趣）」；游盈隆並說，問題不在世代，而是能力或核心價值；他強調，自己是最忠貞的民進黨員，才會在黨最困難的時刻挺身而出，參選黨主席補選。

至於何時會到黨中央領表登記，游盈隆說，參選黨主席保證金要150萬，金額不少，「錢籌好了自然會去（領表登記）」。

游盈隆今早以「船沉了，何以為家？」為題發表參選聲明，文中指出，「談團結以前，民進黨必須先活著，這是不可承受之重，由我承擔」。下午並親自召開記者會，說明參選黨主席的考量。

游盈隆說，他從1995年2月28日宣布加入民進黨開始，就是民進黨最忠貞的黨員，在這個黨最困難的時刻，他願意挺身而出、為黨眼前的災難努力，希望民進黨不要繼續沉淪下去。他邊說邊拿出自己的民進黨黨證，以強調自己對民進黨的忠心。

游盈隆並說，身為一個黨員，他不敢說自己為黨立下汗馬功勞，但做了不少事，包含替黨出征花蓮3次，每次出戰「都讓太太睡不著覺」，最後關頭還是不忍拒絕黨的要求。

游盈隆說，他參選民進黨主席不是為了個人、也不是為了權位，而是為了理念或共同價值。他並強調，自己也是中生代，只與總統蔡英文、立法院長蘇嘉全相差幾個月，但他認為，如果有能力或核心價值，怎麼會有世代問題。

不過什麼時候要去黨中央領表登記參選黨主席，游盈隆說，得先把錢籌好才能去。

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