陳菊：總統不能犧牲台灣主權尋求經濟利益

2018-12-12 17:22

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨立委許毓仁今天質詢總統府秘書長陳菊，針對麵包師傅吳寶春事件，政府兩岸政策是否要做改變？對此，總統府秘書長陳菊說，蔡英文總統釋出很多善意，若中國大陸仍有一定要求，總統不能犧牲台灣主權，尋求經濟利益，完全沒有照顧到台灣的尊嚴。

昔日被稱之為「台灣之光」的麵包師傅吳寶春近日將在中國上海展店，卻被中國網民貼上「台獨麵包」標籤。吳寶春隨後發聲明強調「身為中國人，是我的驕傲」，並表態支持「九二共識」，引發中國、台灣網友大戰。

陳菊今天首度以總統府秘書長身分赴立法院司法法制委員會報告總統府一〇八年度預算並備詢。

國民黨立委許毓仁質疑，吳寶春是在不得已的狀況下，被迫表態，很多台灣藝人、到大陸發展的商業人士也會遇到類似問題，但他卻看不到政府為吳寶春做了什麼，蔡總統未來的任期內，兩岸關係是否要做什麼改變？

陳菊回應，兩岸關係是雙方的，不是一方主觀願望，蔡總統根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例，釋出很多善意，如果中國大陸依然有一定的要求，總統也不能夠犧牲台灣的主權，為了尋求經濟的利益，完全沒有照顧到台灣的尊嚴。

陳菊說，兩岸關係應該互相理解，有更多交流、更多的對話，異中求同，正向發展；不論過去在高雄市政府或是現在，她的態度都是一樣。

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