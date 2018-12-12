陳錦祥、葉林傳角逐議會龍頭 呼籲柯P不要介入選舉

2018-12-12 15:24

〔記者郭安家／台北報導〕第13屆台北市議員12月25日就職，連任5屆的議長吳碧珠「裸退」，當天將選出新的正副議長，由於國民黨選上29席議員，只要再拉攏3席就可過半數搶下寶座，由於正副議長參選人各多達6人，議會國民黨團今兩階段假投票，決定由現任副議長陳錦祥、議員葉林傳角逐正副議長。葉受訪則呼籲台北市長柯文哲不要介入正副議長選舉。

下午選舉結果出爐，媒體聯繫陳錦祥辦公室約訪，但陳卻離去並未受訪，僅葉林傳受訪，並感謝議會同仁支持；對於自己獲得16票、對手戴錫欽獲得13票，是否擔心黨內同志在25日選舉投給別人，葉認為應該不會，因黨內一向是很團結，包括無黨籍在內，他當然極力爭取所有議會同仁支持。

媒體追問是否擔心台北市長柯文哲介入選舉？葉林傳則說，柯不太適合介入，議會監督市府，盼柯不要插手議會事情，議會有自由民主機制，大家按照機制走。至於國民黨議員陳炳甫正角逐士林大同區立委補選，追問萬一陳當選，國民黨議會少一席，是否會跟友柯議員合作，葉則說短期內還沒有，議會無黨籍朋友還很多，會尋求他們支持。

台北市議會有63席議員，國民黨如要過半需再爭取3位議員支持，外界評估新黨2席議員會挺國民黨。但無黨籍議員林瑞圖過去接受本報採訪，已表明他支持柯文哲、如今屬於友柯派；此外林與葉林傳嫌隙，議會圈也有所聞。如今最關鍵是無黨籍準議員則是楊靜宇。

國民黨上午進行第一輪假投票，競選議長的陳錦祥獲9票、鍾小平獲7票、陳永德5票、王鴻薇5票、王欣儀2票、秦慧珠1票；爭取副議長的葉林傳8票、戴錫欽7票、闕枚莎5票、王浩4票、應曉薇3票、吳世正1票、無效票1張。

國民黨中午開放候選人重新拉票、整合。下午議長假投票選舉陳錦祥、鍾小平兩人重新投票，最終陳錦祥獲得21票、鍾小平8票；副議長假投票部分，葉林傳獲16票、戴錫欽13票。

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