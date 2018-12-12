李新影片發酵網留言灌爆 羅淑蕾急鎖臉書

2018-12-12 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前台北市議員李新墜樓逝世週年，其女友郭新政近日在臉書上傳「誰摔死了李新」影片，完整版影片至今已累計528萬次觀看，顯示許多民眾相當關注此案。而國民黨前立委羅淑蕾由於在影片中被指控是幕後操盤手，遭到網友留言灌爆，今（12）日羅臉書的文章全數消失，只能看到2012年的封面相片。

影片中指稱羅淑蕾與嚴嘉慧、國民黨立委黃昭順聯手，透過政府單位、媒體或網路等方式，對郭新政及李新進行全面追殺。對此羅淑蕾7日在臉書發表聲明，表示影片皆為不實內容，已提起妨害名譽告訴，另外更對轉載、分享該影片，以及觀看影片後謾罵、騷擾她的網友一併提告。

然而此舉也引來網友不滿，留言灌爆羅淑蕾臉書，羅淑蕾今日下午決定關閉臉書，所有貼文全數消失，目前只能看到2012年的照片，還有許多網友於下面表示：「我分享了，快來告我」、「小編好會刪」、「李新在找你」、「人在做，天在看」、「晚上睡得著？」、「出來開記者會啊」、「關版耶，心虛嗎？」

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