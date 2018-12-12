「蔡總統是大家認為最合適的」陳菊：連任很正常

2018-12-12 14:39

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對媒體詢問，黨內有聲音認為，蔡英文總統不應連任2020年總統。對此，總統府秘書長陳菊今天在立法院受訪時表示，「沒有這樣的事，蔡總統還是民進黨大家認為最合適，同時是大家共同支持的，連任是很正常的」。

陳菊今早赴立法院司法法制委員會報告總統府108年度預算。上午議程休息時，媒體針對蔡總統核心幕僚、海基會副董事長姚人多在臉書向台北市長柯文哲致歉，柯文哲回以「噁心」，以及「綠白合作」等議題詢問陳菊。

被問到是否覺得姚人多受很多委屈？陳菊表示，姚人多是非常優秀的才子，她不知道他們（姚、柯）互相不理解是在什麼地方，她沒有評論。

至於綠白能否能夠攜手合作，陳菊說，合作是雙方，也不能一廂情願，民進黨中央如何做，她目前為止還沒有很了解。民進黨為了國家發展，要打破藍綠，大家都是為了發展，只要為了台灣的進步發展，「我們都是打開心胸」。

媒體詢問，高雄市長當選人韓國瑜的就職典禮是否邀請她？陳菊笑回，還沒有接到邀請，至於有意願參加嗎？陳說，還沒接到邀請，不要假設。

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