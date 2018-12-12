慶富案質詢陳菊 黃國昌要求追究前府秘熊光華責任

2018-12-12 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕慶富公司承接海軍獵雷艦案涉嫌向聯貸銀行詐貸63億3966萬元，案件轟動全國，時代力量立委黃國昌仍緊咬不放。今（12）日黃國昌於司法及法制委員會質詢總統府秘書長陳菊，除了質疑總統府編列1800萬預算聘請的戰略顧問，更要總統府追究總統府前秘書長熊光華密室關說的責任。

黃國昌質疑，總統府編列1800萬預算聘請5位戰略顧問，但這些戰略顧問卻沒有上班、沒有開會、沒有入府報告，也沒有任何書面報告，認為根本是酬庸，要總統府對組織進行檢討。「有很多基層的公務員更需要預算啊」、「我相信軍方高級將領退休後，國家有危急的情況要請教意見，不會因為一年沒拿3百多萬就不表示意見。」

黃國昌也繼續質詢慶富案，指出陳慶男在2015年12月9日入府與熊光華密談，在這之後行政院就幫他開了喬貸款的會議，2016年時卡住的貸款就通過了，熊光華面對質疑，卻以「談基隆海科館、沒有談慶富貸款」迴避，但海科館早已結案。黃國昌痛批這根本是公然說謊、「汙辱全國人民的智商」。

黃國昌說，總統府面對質疑，應將會面記錄全調出來，但12月9號當天竟沒有留下任何紀錄，「完全是一個違法的行為」，究竟總統府把當天的會議界定為「陳情」、「遊說」還是「關說」？對此總統府副秘書長劉建忻則表示，只知道當天有個會客記錄，但不知道兩人談了什麼。

對此，黃國昌則直接強調熊光華「說謊」，因為陳慶男在檢察官偵訊時，明白具結作證：「我有向熊光華表示：公司現在為了要找聯貸行的事情遇到了困難，希望總統可以出面協助」，完全打臉熊光華的謊言。

黃國昌更痛批，前總統馬英九、國民黨黨主席吳敦義2012年競選連任時，在高雄造勢活動的錢，都是陳慶男出的，根本沒有依法申報政治獻金。馬吳收了金主的好處，可以無視利益衝突迴避、介入接受陳情、幫忙喬事嗎？「為何總統府從去年到現在，根本未依法啟動必要程序，將所有涉案人士移送監察院追究違法失職的責任？」

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