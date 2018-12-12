民雄道路品質提升說明會 前嘉縣議員火爆翻桌

2018-12-12 13:43

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉公所今天舉行「民權路暨昇平路、中樂路、民生路等人行環境品質提升改善工程」說明會，1百多名鄉親出席表達意見，前嘉義縣議員黃嘉寬一度翻桌抗議，讓鄉長何嘉恒差點跌坐在地，但會議未因此中斷，鄉親與公所最後達成不鋪地磚、不設人行道、不設觀光夜市3點共識。

民雄鄉公所獲前瞻基礎建設計畫「提升道路品質計畫」補助4800萬元，將在大士爺廟前的中樂路、昇平路刨除約200公尺柏油路，改鋪地磚，營造「朝聖大道」意象，並新設矩形暗溝、路面刨鋪、電線及電信管線下地等，總長度約1公里。

數十名鄉親昨組成自救會，今天前往公所3樓參加說明會，部分鄉親手持布條及海報表達訴求，警方不敢大意，調派10多名警力戒備；黃嘉寬在會議開始不久，稱多數鄉親不知即將施工，認為公所未充分傾聽民意，隨即上前翻倒會議桌，站在桌子後方的何嘉恒往後倒，差點跌坐在地，警方與公所員工趨前制止，會議不久繼續進行。

何姓民眾批評，地磚易因汽車輾壓而凹凸不平，老人家易被絆倒，要求公所慎重考慮鋪地磚的重要性；多位鄉親認為，昇平路若規劃觀光夜市，恐有垃圾、噪音等問題，也影響既有店家生意，昇平路、民權路路幅窄小，沒有施作人行道的必要等訴求。

何嘉恒說，鄉親咸認部分工項無必要施作，願意取消鋪地磚、人行道、增設觀光夜市的規劃，會責成建設課長李紹誠向補助單位內政部營建署提出變更設計的要求。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/